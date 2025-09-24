Скільки коштує життя в Естонії Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує життя в Естонії

Цю країну часто обирають віддалені працівники, які отримують зарплату західноєвропейського рівня, але завдяки нижчій вартості життя можуть комфортно жити на зароблені гроші в Естонії. Сама ж країна має статус однієї з найбільш цифрово-розвинених країн Європи.

Для українців Естонія пропонує сприятливі умови для імміграції, включно з можливістю отримання посвідки на проживання та працевлаштування. До того ж її обирають через значно доступніші ціни, ніж в інших країнах ЄС.

Наприклад, оренда житла в Таллінні коштує близько 600 євро за місяць, що значно менше, ніж у Гельсінкі (975 євро) або Парижі (1400 євро). Вартість життя в Естонії в середньому на 110,1% вища, ніж в Україні, а орендна плата — більш ніж на 90%. Щомісячні витрати на життя для однієї особи становлять 900 євро, без урахування орендної плати.

Житло

оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 600 євро, поза центром — 425 євро за місяць;

оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 1 020 євро, поза центром — 760 євро за місяць.

Їжа

хліб та крупи: буханець хліба — 1,27 євро, 1 кг рису — 2,33 євро;

молоко (1 літр) — 1,04 євро;

яйця (12 шт.) — 2,51 євро;

м’ясо (за 1 кг): куряче філе — 8 євро, яловичина — 17,23 євро;

напої: пляшка води (1,5 л) — 0,93 євро, пляшка вина — 9 євро, пиво (0,5 л) — 1,65 євро.

Інші витрати:

кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 65 євро, МакМеню у МакДональдз — 9,35 євро, капучино — 3,49 євро;

громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 2 євро, таксі 1 км — 0,80 євро;

одяг: 1 пара джинсів — 95 євро, 1 літня сукня — 40 євро, кросівки — 87 євро, чоловіче шкіряне взуття — 113 євро.

Finance.ua пропонує огляд актуальних цін у п’яти країнах Європи, де 2025 року жити найдешевше:

Нагадаємо, у Європі рівень пенсій суттєво відрізняється залежно від регіону. Найнижчі пенсійні виплати фіксуються переважно у країнах Східної та Центральної Європи, де історичні, економічні та соціальні чинники досі впливають на рівень добробуту літніх людей. Однією з найменш захищених пенсійно країн є Болгарія — тут середня пенсія становить близько 300 євро, а мінімальна — приблизно 240 євро. Ще гірша ситуація у Литві та Естонії, де середні пенсії перебувають на рівні 220−230 євро. Це одні з найнижчих показників у Європейському Союзі.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам. — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.