«Нафтогаз» та правоохоронці зупинили масштабне незаконне відбирання газу в Запорізькій області

Енергетика
НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України» зупинили масштабне незаконне відбирання газу в Запорізькій області. Крадіжкою займалося місцеве підприємство, яке спеціалізується на торгівлі пальним.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз «Нафтогазу».
Підозрювані самовільно втручалися у роботу газорозподільної системи та лічильників, відбираючи газ, який потім продавали за готівку.
За активного сприяння фахівців безпеки «Нафтогазу», Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Запорізької області провели 12 обшуків. Було вилучено обладнання для крадіжки газу, пересувну газозаправну станцію та понад 10 млн грн готівкою.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Чотирьом особам повідомлено про підозру, одну особу затримано.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
