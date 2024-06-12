«Укренерго» отримає 15 млн євро для критичного обладнання — Finance.ua
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«Укренерго» отримає 15 млн євро для критичного обладнання

Енергетика
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«Укренерго» отримає 15 млн євро для критичного обладнання
«Укренерго» отримає 15 млн євро для критичного обладнання, www.facebook.com
НЕК «Укренерго» підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро.
Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.
«Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак», — написав Кудрицький.
Він також додав, що за останні дні «Укренерго» залучило 45,4 млн євро міжнародної підтримки для відновлення енергосистеми після російських атак та посилення її стійкості.
Адже 10 червня було підписано нову кредитну угоду з KfW на 30,4 млн євро, які спрямують на модернізацію об’єктів та посилення синхронної роботи з ENTSO-E.
Всього за час повномасштабної війни «Укренерго» залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW.

Довідка Finance.ua:

  • За останніми даними, внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.
  • За підрахунками КШЕ, станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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