Євросоюз надає Україні 1000 генераторів та сонячні панелі — Finance.ua

Євросоюз надає Україні 1000 генераторів та сонячні панелі Сьогодні 17:21 — Енергетика

Євросоюз надає Україні 1000 генераторів та сонячні панелі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.

Про це вона говорила на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, повідомляє «Європейська правда».

Фон дер Ляєн зауважила, що «разом ми мобілізуємо фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися».

«Це, звісно, включає також постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи», — сказала глава Єврокомісії.

«Крім того, ми надаємо ще 1000 генераторів для термінового виробництва електроенергії. І тисячі сонячних панелей ось-ось прибудуть в Україну», — додала вона.

Мета ЄС, за словами очільниці Єврокомісії, — допомогти децентралізувати енергосистему України і таким чином підвищити її стійкість.

У Берліні фон дер Ляєн також підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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