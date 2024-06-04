У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро — Finance.ua

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція», — сказав Шмигаль.

За його словами, Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.

«Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів. Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт», — сказав Шмигаль.

УНН За матеріалами:

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