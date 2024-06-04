У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро — Finance.ua
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У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро

Казна та Політика
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У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро
У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро
У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.
Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція», — сказав Шмигаль.
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За його словами, Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.
«Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів. Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт», — сказав Шмигаль.
За матеріалами:
УНН
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