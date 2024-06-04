Підвищення тарифу на електроенергію не означає, що відключень не буде — голова Держенергонагляду Сьогодні 14:04 — Енергетика

Підвищення тарифу на електроенергію не означає, що відключень не буде — голова Держенергонагляду

Підвищення тарифу на електроенергію не може гарантувати, що не буде погодинних графіків не буде. Українська енергетика зазнала ушкоджень внаслідок масованих ударів рф і потребує коштів на ремонт енергооб'єктів.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, передає Суспільне.

За його словами, 1 червня внаслідок атаки рф є влучання по декількох енергетичних об'єктах по всій території України. Це були об'єкти теплової генерації, гідрогенерації, також газотранспортної системи та інші.

Голова Держенергонагляду зазначив, що запровадження графіків обмежень відбуваються якраз через удари росіян по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

«Тут одночасно спрацьовують 2 різнонаправлених тренди: енергетики в цілодобовому режимі намагаються відновити пошкоджене обладнання, а ворог, зі своєї сторони, продовжує атакувати, намагаючись спричинити тотальний блекаут. На щастя, щодо блекауту, це йому не вдається, але існують певні обмеження, пов’язані з дефіцитом генерації — ми втратили понад 8 гігаватів утворювальних потужностей», — сказав Слободян.

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Він пояснив, що Україна втратила ті маневрові потужності, які дозволяли регулювати попит, покривати попит на електроенергію протягом пікових годин навантаження.

«Атомна енергетика працює в базі, покриває базові потреби. А от це швидке реагування на пікові режими попиту покривала гідрогенерація і теплова генерація. Дуже значна частина таких потужностей наразі перебуває в аварійному ремонті через обстріли. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити ці потужності, і вже зараз думаємо про те, як пройти з мінімальними обсягами відключень наступний осінньо-зимовий період», — сказав голова Держенергонагляду.

За словами Слободяна, для цього потрібні кошти, а міжнародної допомоги не вистачає, щоб у повному обсязі забезпечити потребу у фінансовому ресурсі. На сьогодні Фонд підтримки енергетики отримав понад 490 млн євро для відновлення пошкодженого обладнання.

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«Але внаслідок останніх обстрілів протягом двох останніх місяців завдано збитків енергетиці на суму понад мільярд євро. І ці обсяги, на жаль, зростають. Тому наразі цих коштів недостатньо. І доводиться залучати всі можливі ресурси для якнайшвидшого відновлення. Тому уряд змушений був ухвалити рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня», — сказав він.

Голова Держенергонагляду наголосив, що 4,32 грн — це компромісна величина, а реальна собівартість однієї кіловат-години складає 7,5 грн. Новий тариф покриває тільки собівартість безпосередньо вироблення електроенергії на електростанціях без врахування витрат на транспортування.

Слободян зазначив, що з окупацією ЗАЕС Україна втратила 6 гігаватів утворювальних потужностей, а за останні кілька місяців — 8 гігаватів.

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«Це цифри дуже суттєві. Тому наразі про експорт взагалі вже мова не йде. Нам необхідно закривати, в першу чергу, внутрішній попит на електроенергію. І тут хочу також підкреслити, що це підвищення тарифу, воно, на жаль, не може гарантувати, що вже з 1 червня відключень не буде», — сказав він.

За словами голови Держенергонагляду, кошти від підвищеного тарифу почнуть надходити тільки через місяць, коли споживачі отримають платіжки вже з новою вартістю.

«Це рішення спрямоване на те, щоб нам найближчий осінньо-зимовий період пройти з найменшими обсягами відключень. Ці гроші, в першу чергу, будуть спрямовані на ремонт пошкоджених об'єктів енергетики. В першу чергу, ТЕС і ГЕС — об'єктів, які найкритичніші для нас для проходження осінньо-зимового періоду. Це була головна мета підвищення тарифів. Ну і інший аспект — вищий тариф є також стимулом до більш ощадливого використання електроенергії», — сказав Слободян.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів України 31 травня ухвалив рішення підвищити ціни на електроенергію для населення;

з 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

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