В Центрі досліджень енергетики розказали, чи є зв’язок між експортом е/е і відключеннями — Finance.ua
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В Центрі досліджень енергетики розказали, чи є зв’язок між експортом е/е і відключеннями

Енергетика
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В Центрі досліджень енергетики розказали, чи є зв’язок між експортом е/е і відключеннями
В Центрі досліджень енергетики розказали, чи є зв’язок між експортом е/е і відключеннями
Експорт електроенергії не має жодного стосунку до погодинних відключень електроенергії, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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«Експорт е/е до її відключень не має жодного стосунку. Це або російські вкиди, або необізнаність споживачів. Останнім часом експорту немає і не очікується. Можуть відбуватися фізичні перетоки з одного регіону в інший через Європу, і до цього призводить пошкодження енергосистеми. Тому іноді так легше живити регіони», — сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.
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Він додав, що невеликі обсяги експорту, який був іще на початку травня, базувалися на надлишках сонячної генерації.
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Влада прекрасно розуміє справжню ситуацію з енергетикою, а жителям Києва варто готуватися до відключень по 7−8 годин.
«Усі прекрасно розуміють, говорити не хочуть. Все ж прораховано… Абсолютно чітко видно всі цифри. Незрозуміло, які будуть наслідки додаткових атак, це фактор невизначеності. І не зовсім зрозуміло по декількох об'єктах, які можна буде відновити чи не можна буде, — це залежатиме від того, як швидко приїде певне обладнання. І це зараз ще не визначено остаточно», — зазначив експерт.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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