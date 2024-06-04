Підвищення тарифу для населення дозволить відновити державну генерацію — Гринчук Сьогодні 10:39 — Енергетика

Підвищення тарифу для населення дозволить відновити державну генерацію — Гринчук

Додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомило Міненерго.

«Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу — це вимушений крок, єдина причина якого — це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів», — зазначила заступниця міністра.

Вона нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго».

Також Світлана Гринчук додала, що тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

«Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями — «Енергоатомом» та «Укргідроенерго», а також передачу електроенергії та її розподіл.

Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", - сказала Гринчук.

Заступниця міністра також наголосила, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен час на відновлення. Проте завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими.

«Ремонтна кампанія йде 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще», — зазначила Гринчук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.