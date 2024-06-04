Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення — Finance.ua

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення Сьогодні 09:05 — Енергетика

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення

росія два місяці тому розпочала нову хвилю масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, збитки від них уже перевищили мільярд доларів. Якщо раніше уряд відкидав можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення, то навесні стало зрозуміло, що їх зміна — лише питання часу.

31 травня Кабмін підвищив вартість електрики для побутових споживачів більш ніж на 60%. Тариф буде єдиним, хоча раніше у Міненерго заявляли , що він буде диференційованим залежно від рівня споживання.

Розповідаємо, як змінилися тарифи на електроенергію від початку повномасштабної війни.

Останній рік українці платили 2,64 грн/кВт-год, незалежно від рівня споживання.

Тепер один кіловат коштуватиме дорожче на 63,6% - 4,32 грн для індивідуальних та колективних побутових споживачів.

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За оцінкою Міністерства енергетики, за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Крім того, змінилися тарифи для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які живуть у будинках, обладнаних електроопалювальними установками. У період з 1 червня до 30 вересня вони платитимуть 4,32 грн/кВт-год, у період з 1 жовтня до 30 квітня:

при споживанні до 2000 кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

більше 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Як змінилися зонні тарифи на електроенергію для населення

Українці також можуть встановити багатозонний лічильник та платити за електроенергію тариф, який залежить від часу доби. Є два види зонних тарифів: двозонний (нічний та денний) та тризонний (нічний, напівпіковий, піковий).

Двозонний тариф (з 23 до 7 години) з 1 червня становить 2,16 грн/кВт-год (+63,6%)

Тризонний тариф (з 8 до 11 ранку, з 20 до 22 години вечора) подорожчав також на 63,6% - до 6,48 грн/кВт-год. До цього українці сплачували 3,96 грн.

Тризонний тариф у період споживання з 23 до 7 години встановлено на рівні 1,728 грн/кВт-год (+63,6%). До цього споживачі сплачували 1,056 грн.

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