Україна отримає понад $1,5 млрд від США на відновлення енергетики — Finance.ua

Україна отримає понад $1,5 млрд від США на відновлення енергетики Сьогодні 13:37 — Казна та Політика

Україна отримає понад $1,5 млрд від США на відновлення енергетики

США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

Про це повідомила віцепрезидентка Камала Гарріс, передає Білий дім.

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Нова допомога включає 500 мільйонів доларів від USAID для української енергетики та перенаправлення 324 мільйонів доларів із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

Ці гроші призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої росією, та розширення виробництва електроенергії.

Також нова допомога заохотить інвестиції приватного сектора і підвищить стійкість України до збоїв у електропостачанні, відзначила Камала Гарріс.

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Ще понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги виділяються для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад.

Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні та регіоні.

Окрім того, Держдепартамент США планує надати додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців.

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Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій, рятувати цивільних, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати воєнні злочини.



Нагадаємо, Білий дім анонсував цього тижня новий пакет санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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