У МВФ закликали США зменшити державний борг — Finance.ua

У МВФ закликали США зменшити державний борг Сьогодні 11:34 — Світ

У МВФ закликали США зменшити державний борг

Перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат закликає Вашингтон та інші розвинуті економіки скоротити свій державний борг, заявивши, що високі темпи зростання США дають їй достатньо простору для стримування витрат і підвищення податків.

Про це повідомляє Financial Times.

Гіта Гопінат, друга особа у МВФ, заявила, що для країн з розвиненою економікою настав час «інвестувати у фіскальну консолідацію» і вирішити, як вони планують знизити борговий тягар до рівня, що існував до пандемії.

Читайте також Держборг США вперше в історії досяг позначки у $33 трильйони

Бюджетне управління Конгресу США, наглядовий орган федерального уряду, очікує, що у 2029 році відношення боргу до ВВП злетить вище попереднього максимуму часів Другої світової війни. Він прогнозує дефіцит у розмірі від 5,2% до 6,3% протягом наступних 10 років, якщо економічні плани Конгресу залишаться незмінними.

«Що стосується США, то ми бачимо достатньо підстав для того, щоб вони скоротили розмір свого бюджетного дефіциту, також з огляду на силу американської економіки. Спокуса фінансувати всі витрати за рахунок запозичень — це те, чого країнам слід уникати», — сказала Гопінат в інтерв'ю Financial Times.

МВФ зазначив у своєму звіті «Фіскальний монітор», опублікованому в квітні, що очікує, що наступного року в США буде зафіксовано бюджетний дефіцит на рівні 7,1%, це більш ніж втричі перевищує середній показник інших розвинутих країн, який становить 2%. У звіті попередили, бюджетні дефіцити як у США, так і в Китаї становлять значні ризики для світової економіки.

Окрім цього, Гопінат сказала, що в усіх розвинених країнах неможливо обійти той факт, що пенсійні системи та витрати на медицину потребують фундаментальних реформ у зв’язку зі старінням населення.

Щорічний огляд економіки США, так звані консультації за Статтею IV, має бути опублікований МВФ наприкінці цього місяця.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.