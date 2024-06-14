США продовжили контракти на Starlink для України — Finance.ua

США продовжили контракти на Starlink для України Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

США продовжили контракти на Starlink для України

Пентагон продовжив іще на шість місяців контракт із компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска про надання інтернет-послуг Starlink в Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на заяву прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер.

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Таким чином, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Як відомо, на початку лютого цього року з’явилася інформація, що росіяни на фронті почали використовувати термінали Starlink. Пізніше у ГУР ці дані підтвердили й оприлюднили докази. За даними розвідки, рф отримує термінали Starlink через треті країни завдяки так званому паралельному імпорту.

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Проте Маск запевнив, що його компанія SpaceX не продає росії термінали Starlink прямо або опосередковано.

Згодом демократи Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування супутникового інтернет-сервісу Starlink російськими військами в Україні.

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