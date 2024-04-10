Пентагон оприлюднив вартість контракту на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні — Finance.ua

Пентагон оприлюднив вартість контракту на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні Сьогодні 20:43 — Світ

Пентагон оприлюднив вартість контракту на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні

Контракт Міноборони США із компанією SpaceX Ілона Маска на придбання для України терміналів Starlink та послуг для використання українськими військовими діє з червня 2023 до травня цього року, і поки невідомо, чи буде він продовжений.

У Пентагоні нарешті оприлюднили вартість цього контракту — $23 млн, повідомляє Bloomberg.

Це мізерна сума порівняно з сотнями мільйонів доларів, які виграла корпорація Маска Space Exploration Technologies, ставши ключовим партнером із запуску деяких із найбільш чутливих супутників національної безпеки США.

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У травні 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна отримала 10 000 терміналів Starlink, які забезпечують критичну комунікаційну інфраструктуру під час війни з росією. Військові чиновники США високо оцінили роль Starlink в Україні.

Нагадаємо, голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко раніше повідомляв , що зараз в Україні перебуває приблизно 140−150 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Прості українці у вигляді меценатів і волонтерів на місяць витрачають приблизно 10 млн доларів на те, щоб супутниковий інтернет функціонував.

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