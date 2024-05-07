Польща продовжить платити за роботу тисяч терміналів Starlink в Україні — Finance.ua
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Польща продовжить платити за роботу тисяч терміналів Starlink в Україні

Казна та Політика
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Польща продовжить платити за роботу тисяч терміналів Starlink в Україні
Польща продовжить платити за роботу тисяч терміналів Starlink в Україні
Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.
Про це в Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з польським міністром цифровізації Кшиштофом Гавковським.
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«Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом… Домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів», — розповів міністр.
Також, за його словами, сторони підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, щоб далі впроваджувати спільні проекти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування. До того ж обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.
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Нагадаємо, раніше Пентагон оприлюднив, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів.
Однак не тільки Україна використовує Starlink. Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що рішення щодо блокування терміналів Starlink для росіян на фронті зараз на стороні американської компанії SpaceX. Українська сторона свою роботу вже виконала.
За матеріалами:
УНІАН
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