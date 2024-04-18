Чорний ринок Starlink: сервіс заблокують в країнах, в яких він офіційно не працює — Finance.ua

Чорний ринок Starlink: сервіс заблокують в країнах, в яких він офіційно не працює Сьогодні 22:40 — Технології&Авто

Чорний ринок Starlink: сервіс заблокують в країнах, в яких він офіційно не працює

Компанія SpaceX Ілона Маска робить перші кроки для закриття чорного ринку Starlink. Користувачі, які підключатимуться до сервісу з країн, де сервіс офіційно не працює, будуть заблоковані.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Клієнти Starlink у Судані, Зімбабве та Південній Африці отримали повідомлення від компанії з попередженням про те, що їхній доступ до послуги припинять до кінця місяця. В електронних листах зазначалося, що використання Starlink в районах, де це не було схвалено місцевими регуляторами, суперечить умовам надання послуг компанії.

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«Доступність наших мобільних тарифних планів залежить від різних факторів, зокрема від дозволів регуляторних органів», — йшлося в листах, які стосувалися роумінгових продуктів Starlink, котрі дозволяють абонентам користуватися його інтернет-послугами в різних країнах.

Повідомлення були надіслані через кілька днів після того, як журнал опублікував розслідування про зростаючий чорний ринок, який дозволив недобросовісним користувачам, включаючи російські військові підрозділи, які воюють в Україні, обійти місцеві регуляторні обмеження щодо Starlink.

Із моменту запуску перших супутників Starlink у 2019 році SpaceX поспішає отримати схвалення від регуляторів по всьому світу. Станом на кінець березня, за даними компанії, дозвіл на роботу Starlink надали 72 країни.

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Серед юрисдикцій, які не схвалили сервіс, — Індія та більша частина Африки. Послуга також недоступна в росії та Китаї, і SpaceX не поспішає надавати послуги в цих регіонах, якщо вірити офіційній карті доступності Starlink.

Проте обійти обмеження можливо. Зазвичай зловмисники купують термінали в країнах, де це дозволено, а потім підписуються на один із роумінгових пакетів компанії. У таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати та Мозамбік, з’явилися компанії-посередники, які пропонують активувати Starlink і надсилати комплекти користувачам у місцях, де послуга офіційно недоступна.

У своїх електронних листах, надісланих користувачам цими днями, Starlink повідомив, що його регіональні роумінгові плани «призначені для тимчасових поїздок і транзиту, а не для постійного використання в певному місці».

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Користувачі, які перебувають у роумінгу понад два місяці, не повертаючись до країни, де вони замовили свій пристрій, матимуть справу з обмеженням надання послуг.

Нещодавно помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб заявив, що представники Пентагону, України та SpaceX працюють над тим, щоб запобігти використанню Starlink з боку російських окупантів.

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