Starlink у 2025 році запрацює на звичайних смартфонах — Finance.ua
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Starlink у 2025 році запрацює на звичайних смартфонах

Технології&Авто
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Starlink у 2025 році запрацює на звичайних смартфонах
Starlink у 2025 році запрацює на звичайних смартфонах
SpaceX у 2025 році розраховує на повну потужність запустити технологію приєднання до супутникової інтернет-мережі зі смартфонів. Це дозволить користуватися інтернетом Starlink без необхідності докуповувати спеціальне обладнання.
Про це йдеться у матеріалі NZZ.
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Компанії Starlink належить 64% (5300) з усіх активних супутників (8400) довкола Землі. Останні п’ять років SpaceX запускає нові пристрої практично щотижня.
Більшість супутників компанії перебуває на відстані не більше 550 км від Землі. Завдяки цьому затримка сигналу триває до 20 мілісекунд і майже не помітна для користувачів (у конкурентів така затримка може складати секунди, тому що вони розташовані далі).
Нещодавно компанія відправила на орбіту супутник SpaceX Direct to Cell, і завдяки йому співробітники компанії змогли відправити одне одному повідомлення зі стандартних смартфонів, під'єднаних не до мережі наземного мобільного оператора, а до супутника Starlink.
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Фундамент для цього досягнення було закладено наприкінці 2023 року, коли SpaceX отримала ліцензію на тестування зв’язку Starlink зі смартфонами. А в січні 2024 року компанія вивела на орбіту супутники Starlink, серед яких були апарати з підтримкою технології Direct to Cell (DTC).
У 2025 році технологія має запрацювати на повну потужність — користувачі зможуть шукати інформацію в інтернеті, відвідувати будь-які сайти, передавати файли та голосові повідомлення.
До 2026 року Starlink може стати першою супутниковою мережею, яка забезпечить смартфонам у всьому світі якісний 4G звʼязок, витіснивши конкурентів з традиційним сполученням через антени.
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Перш ніж SpaceX зможе зробити послугу доступною для всіх користувачів, компанія спочатку має отримати дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США. На першому етапі це буде тільки обмін SMS, а наступного року додасться підтримка голосового супутникового спілкування.
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