Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік — Finance.ua

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Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік

Фондовий ринок
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Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік
Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік
Засновник компанії «SpaceX» Ілон Маск презентував підсумки проєкту Starlink за 2023 рік та плани на 2024.
Про це йдеться в презентації компанії SpaceX
В компанії зазначили, що за результатом 2023 року Starlink користуються 2,3 млн клієнтів на всіх 7 континентах.
Активні термінали Starlink у світі
Активні термінали Starlink у світі
Однією із цілей на 2024 рік є відкриття доступу до Starlink для більш ніж половини людства. У компанії сподіваються на поширення технології серед більшості країн світу. Фокус компанії як і раніше, залишається на малонаселені частини землі, швидкість мережі для густонаселених міст може знизитись.
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При цьому, в компанії обережно говорять про поширення технології у всіх країнах світу.
«У всьому світі деякі країни навряд схвалять нашу систему», — зазначив засновник SpaceX Ілон Маск.
Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік
Маск також презентував нове обладнання, на супутниках V2 Mini, наприклад, майже 2 рази збільшили пропускну здатність з 88 терабітів на секунду до 165 терабітів на секунду, стоїть завдання знизити затримку сигналу до 20 мс. Впровадили перші на ринку прискорювачі з ефектом Голла для зниження ціни для користувачів.
Окремо зазначається про новий зменшений форм-фактор терміналів Starlink mini, що поміститься в рюкзак та дозволить більш мобільно використовувати широкосмуговий інтернет.
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Одне з найбільших нововведень — це сателіти, що дозволять пряме зʼєднання зі смартфонами, що підтримують LTE, за принципом Direct to Cell.
Швидкість зʼєднання на 1 супутнику становитиме приблизно 7 мегабітів в секунду. Це потенційно змінить систему безпеки у світі, адже технологія дозволяє мати звʼязок у найвіддаленіших точках планети. Людина зможе відправити повідомлення, або навіть відео, перебуваючи посеред океану.
Функцію позиціонують як додаткову для мобільних операторів, що вже існують, SpaceX вже має домовленість з 7 операторами по всьому світу.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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