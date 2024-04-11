У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян

Світ
10
У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян
У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян
Міністерство оборони США не може змусити компанію SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на фронті, наприклад, шляхом створення «білого списку» для терміналів українських військ.
Про це сказав журналістам помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб на Space Symposium 2024, передає Defence One.
«Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і з Starlink», — сказав він.
Читайте також
За його словами, Starlink — це комерційний продукт, і росія без проблем намагається придбати його на «чорному ринку».
Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink — це «те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти».
Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб сказав: «Я думаю, що вони є чудовим партнером».
Читайте також
Він наголосив, що Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб «надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами».
Представники SpaceX раніше заявляли, що компанія не веде ніяких справ з Росією і що там не працює сервіс Starlink.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.