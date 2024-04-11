У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян — Finance.ua

У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян Сьогодні 22:14 — Світ

У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян

Міністерство оборони США не може змусити компанію SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на фронті, наприклад, шляхом створення «білого списку» для терміналів українських військ.

Про це сказав журналістам помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб на Space Symposium 2024, передає Defence One

«Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і з Starlink», — сказав він.

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За його словами, Starlink — це комерційний продукт, і росія без проблем намагається придбати його на «чорному ринку».

Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink — це «те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти».

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб сказав: «Я думаю, що вони є чудовим партнером».

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Він наголосив, що Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб «надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами».

Представники SpaceX раніше заявляли, що компанія не веде ніяких справ з Росією і що там не працює сервіс Starlink.

Укрінформ За матеріалами:

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