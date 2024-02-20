У Мінцифри знайшли спосіб позбавити ворога можливості використовувати Starlink на фронті — Finance.ua

У Мінцифри знайшли спосіб позбавити ворога можливості використовувати Starlink на фронті Сьогодні 10:47 — Технології&Авто

У Мінцифри знайшли спосіб позбавити ворога можливості використовувати Starlink на фронті

За словами міністра, потрібно не просто вимкнути Starlink на тимчасово окупованих територіях України, а зробити так, щоб не працювали лише термінали, якими володіють росіяни.

У міністерстві цифрової трансформації України знайшли, як вирішити проблему з використанням на фронті російськими окупантами систем супутникового зв’язку Starlink. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю Суспільному

«Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз у нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю», — розповів міністр.

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За його словами, проблема використання Starlink окупантами на фронті обговорювалася в Україні ще «до того, як це набуло резонансу». Однак задача ускладнюється тим, що потрібно не просто вимкнути Starlink на тимчасово окупованих територіях України, а зробити так, щоб не працювали лише термінали, якими володіють росіяни, зауважив Федоров.

«Нам потрібно, щоб вони там (на фронті в ЗСУ. — Ред.) були, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а ворожі — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим», — сказав міністр.

Також він зізнався, що що не вірить у причетність Ілона Маска до використання росіянами на тимчасово окупованих територіях терміналів Starlink. Очільник мінцифри вважає, що вони потрапляють до них через «треті країни».

«Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх уже завозили, просто зараз це набуло публічності, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати», — сказав глава Мінцифри.

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