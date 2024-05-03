SpaceX відключить Starlink в трьох країнах — Finance.ua

SpaceX відключить Starlink в трьох країнах 03.05.2024, 01:34 — Світ

SpaceX відключить Starlink в трьох країнах

SpaceX почала розсилати електронні листи користувачам у таких країнах, як Судан, Зімбабве та Південна Африка, попереджаючи їх про те, що доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink буде припинено до кінця місяця.

Так SpaceX бореться з користувачами супутникового інтернету з не авторизованих для використання країн, де Starlink не отримав дозволу на ведення діяльності від регулюючих органів цих держав.

Читайте також У Пентагоні заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для росіян

На цей час інтернет Starlink офіційно дозволено у 72 країнах та регіонах. Однак люди намагаються обійти обмеження, купуючи обладнання Starlink в одній країні, а використовуючи його в іншій.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.