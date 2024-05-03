SpaceX відключить Starlink в трьох країнах — Finance.ua

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SpaceX відключить Starlink в трьох країнах

Світ
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SpaceX відключить Starlink в трьох країнах
SpaceX відключить Starlink в трьох країнах
SpaceX почала розсилати електронні листи користувачам у таких країнах, як Судан, Зімбабве та Південна Африка, попереджаючи їх про те, що доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink буде припинено до кінця місяця.
Так SpaceX бореться з користувачами супутникового інтернету з не авторизованих для використання країн, де Starlink не отримав дозволу на ведення діяльності від регулюючих органів цих держав.
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На цей час інтернет Starlink офіційно дозволено у 72 країнах та регіонах. Однак люди намагаються обійти обмеження, купуючи обладнання Starlink в одній країні, а використовуючи його в іншій.
За матеріалами:
iTechua
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