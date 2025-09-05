«Укренерго» збудувало першу чергу захисту обладнання

0 800 307 555
НЕК «Укренерго» повністю завершила будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій (ПС). Вже у 1 кварталі 2026 року компанія має завершити другу чергу.
Про це повідомив член наглядової ради НЕК Юрій Бойко, пише Інтерфакс-Україна.
«Є черги будівництва захисних споруд, бо воно вимагає знеструмлення обладнання. Відповідно, неможливо одномоментно проводити роботи на всій території підстанції або на всіх об’єктах, бо вони мають забезпечувати електроживлення. Першу чергу ми вже завершили. Зараз активно відбувається будівництво другої черги. За планом, більше 80% 2 черги до кінця року має бути завершене. А повне завершення припаде на 1 квартал 2026 року», — сказав Бойко.
Він зазначив, що у різних регіонах, особливо, у прифронтових, через тривоги та військові ризики «робота супроводжується більшими паузами, і її швидкість не може бути однаковою для всіх».
Бойко також пояснив, що територія підстанцій — це 20−70 га, і закрити її саркофагом неможливо, тому ресурси й зусилля потрібно зосередити на найбільш критичних елементах, зокрема, автотрансформаторах, які, за його словами, «росіяни активно вибивали у перший рік війни».
Щоб зберегти обладнання підстанцій, вже розробили план будівництва захисту для його ключових елементів.
Як повідомлялося, на Ставці верховного головнокомандуючого, президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет — збиття «шахедів».
