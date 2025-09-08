0 800 307 555
Атака на Трипільську ТЕС не вплинула на електропостачання у Києві — ДТЕК

Енергетика
У ніч проти 8 вересня росія атакувала енергооб’єкт на Київщині — під ударом опинилася Трипільська ТЕС. У низці районів області зафіксовані перебої з електропостачанням, втім, відключень електроенергії в столиці через обстріл ТЕС немає.
Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.
Там кажуть, що можливі лише локальні аварійні ситуації, не пов’язані з обстрілами. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб оперативно їх усунути.
Як пишуть ЗМІ, у низці районів області фіксують перебої з електропостачанням. У самій Українці, де розташована Трипільська ТЕС, за інформацією міських пабліків, на деяких вулицях ще вночі зникла вода. Як повідомляють у Міненерго, наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фахівці обіцяють якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, Трипільську ТЕС було знищено ударом російських ракет 11 квітня 2024 року. У своїй заяві про стан станції ПАТ «Центренерго» тоді повідомив, що, згідно з оцінками фахівців підприємства, генеруючі потужності ТЕС було повністю знищено, оскільки постраждав турбінний цех станції.
Зазначивши, що 11 квітня стало «чорним днем» у історії «Центренерго», підприємство написало, що окупаційні війська повністю зруйнували станцію, розташовану південніше Києва, у містечку Українка.
