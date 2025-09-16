0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Словаччину та Угорщину попередили про наслідки за купівлю російської нафти

Енергетика
47
Словаччину та Угорщину попередили про наслідки за купівлю російської нафти
Словаччину та Угорщину попередили про наслідки за купівлю російської нафти
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівель російської нафти, пригрозив «наслідками» Угорщині та Словаччині.
Про це американський сенатор написав у соцмережі X.
Він зазначив, що президент Сполучених Штатів має рацію, вимагаючи від Європи припинити купувати російську нафту, та додав, що «гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу».
Грем зауважив, що коли справа доходить до купівлі російської нафти, то на сьогодні практично все залежить від Угорщини та Словаччини.
«Я сподіваюся і очікую, що вони (Угорщина та Словаччина. — Ред.) незабаром візьмуть на себе зобов’язання допомогти нам припинити це кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть», — заявив сенатор.
Президент США Дональд Трамп направив 13 вересня листа країнам-членам НАТО, закликаючи їх припинити закупівлю російської нафти та ввести серйозні санкції проти росії, щоб покласти край війні в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems