Словаччину та Угорщину попередили про наслідки за купівлю російської нафти

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівель російської нафти, пригрозив «наслідками» Угорщині та Словаччині.

Про це американський сенатор написав у соцмережі X

Він зазначив, що президент Сполучених Штатів має рацію, вимагаючи від Європи припинити купувати російську нафту, та додав, що «гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу».

Грем зауважив, що коли справа доходить до купівлі російської нафти, то на сьогодні практично все залежить від Угорщини та Словаччини.

«Я сподіваюся і очікую, що вони (Угорщина та Словаччина. — Ред.) незабаром візьмуть на себе зобов’язання допомогти нам припинити це кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть», — заявив сенатор.

Президент США Дональд Трамп направив 13 вересня листа країнам-членам НАТО, закликаючи їх припинити закупівлю росій сь кої нафти та ввести серйозні санкції проти росії, щоб покласти край війні в Україні.

