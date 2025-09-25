День фінансів: прогноз економіки України, «репараційний кредит» ЄС, нові правила реєстрації податкових накладних Сьогодні 17:37

У четвер, 25 вересня, ЄБРР змінив прогноз щодо економіки України на 2025 рік, а ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро.

Прогноз економіки України на 2025 рік.

ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Нині очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%. Про це повідомляється в прогнозі банку за вересень 2025 року.

ЄС розглядає «репараційний кредит».

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд.

Клуб білого бізнесу скорочується.

Кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів.

Нові правила реєстрації податкових накладних.

Із 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Їх затвердив уряд постановою від 26 серпня 2025 року № 1048. Детально читайте тут.

Також ДПС запустила дашборд для моніторингу податкових надходжень.

Підвищення зарплати топ-менеджерів.

Керівники вищої та середньої ланок — одні з самих високооплачуваних спеціалістів, за них компанії ведуть «битви». Такі результати показало дослідження кадрового порталу GRC.UA.

Міжнародні перекази через ПриватБанк.

ПриватБанк оголосив про старт програми кешбеків для клієнтів, які відправляють або отримують міжнародні перекази на картки Visa. Акція триватиме з 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року.

Соціальна оренда.

У Верховній Раді готуються до ухвалення законопроєкту, який дозволить українським сім’ям витрачати на оренду житла не більше 25−30% доходу. Для деяких категорій громадян держава може взяти витрати на себе повністю.

🏠До речі, сьогодні ми розповідаємо про реєстрацію права власності, хто цим займається та чим це регулюється, а також які особливості окремих країн ЄС та чим вони відрізняються від України. Про це читайте у статті:

Заробітки приватних університетів і шкіл.

Попри воєнний стан, у вересні в Україні традиційно стартував новий навчальний рік: школярі повернулися до класів, а студенти — до аудиторій. Освітній ринок поступово адаптується до нових реалій, і все більший інтерес викликають саме приватні заклади, які демонструють різну динаміку розвитку та фінансових результатів.

Лідери за надходженнями туристичного збору.

За вісім місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Це на 35,1% більше , ніж торік, тобто плюс 57 млн грн. Для порівняння, у січні-серпні 2024 року сума становила 162,5 млн грн.

