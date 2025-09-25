Українці зможуть заробити на міжнародних переказах через ПриватБанк: умови програми
ПриватБанк оголосив про старт програми кешбеків для клієнтів, які відправляють або отримують міжнародні перекази на картки Visa. Акція триватиме з 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Умови участі
Щоб долучитися до програми, потрібно:
- або отримати міжнародний переказ на картку ПриватБанку Visa через Приват24;
- або здійснити переказ з валютної картки ПриватБанку на міжнародну картку Visa на суму від $50.
Кожен переказ збільшує шанси на винагороду. Загалом майже 2000 клієнтів зможуть отримати кешбеки у розмірі від 250 до 25 000 гривень.
У банку нагадали, що до 31 січня 2026 року в Приват24 діють знижені тарифи на міжнародні карткові перекази: 1% від суми переказу з карток закордонних банків на картки ПриватБанку та 1% від суми переказу (мінімум 50 грн) для переказів з карток ПриватБанку на закордонні картки.
Отримати або надіслати переказ з/на закордонну картку Visa можна через мобільний додаток або веб-версію Приват24 у меню «Переказ на картку». Перекази можливі з валютних карток ПриватБанку в доларах США або євро.
Нагадаємо, ПриватБанк за підсумками першого півріччя 2025 року досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток.
Раніше ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово. У Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.
