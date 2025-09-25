0 800 307 555
Скільки заробляють приватні університети і школи в Україні: рейтинг доходів

7
Фото: https://novoshkola.com.ua/, novoshkola.com.ua
Попри воєнний стан, у вересні в Україні традиційно стартував новий навчальний рік: школярі повернулися до класів, а студенти — до аудиторій. Освітній ринок поступово адаптується до нових реалій, і все більший інтерес викликають саме приватні заклади, які демонструють різну динаміку розвитку та фінансових результатів.
Аналітики YouControl.Market дослідили доходи освітніх закладів, що охоплює як школи, так і вищі заклади освіти на кінець другого кварталу 2025 року.

ТОП-15 найдохідніших ВНЗ

Лідером за загальним доходом у 2024 році стала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), яка заробила 653,2 млн грн — на понад 13% більше, ніж у 2023-му. Це найвищий результат серед усіх приватних ЗВО.
Другу позицію утримує Український католицький університет (494,8 млн грн), третю — Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II (454,7 млн грн).
Далі у списку:
  • Європейський університет (Київ) — 321,8 млн грн,
  • Київський університет культури — 289,9 млн грн,
  • Міжнародний гуманітарний університет (Одеса) — 289,3 млн грн (+100% до 2021 року).
Київський медичний університет (приватний ЗВО, заснований у 2009 р.) заробив 243,7 млн грн у 2024 році, увійшовши до сімки найуспішніших. Близьким за обсягом доходів є Київський міжнародний університет, що посів 8-й рядок рейтингу з показником 196,4 млн грн.
До топ-10 увійшли також регіональні приватні виші: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем’янчука в Рівному (134,4 млн грн) та Університет короля Данила в Івано-Франківську (131,3 млн грн).

ТОП-10 найдохідніших приватних шкіл

Абсолютним лідером серед шкіл залишається дистанційний центр освіти «Оптіма» з річним доходом 401,9 млн грн.
Другою стала столична Новопечерська школа із доходом 237,5 млн грн у 2024 році. У 2023-му школа заробила 183 млн грн, а в 2024-му збільшила виручку ще на 29,6%.
До трійки увійшла також мережа приватних шкіл КМДШ — «Креативна Міжнародна Дитяча Школа» (Київ), яка в сумі отримала 218,4 млн грн доходу.
Далі у десятці рейтингу:
  • «Школа вільних та небайдужих» (Львів) — 163,6 млн грн;
  • «Атмосферна школа» (Київ) — 160,3 млн грн;
  • «Ліко-Школа» (Київ) — 158 млн грн;
  • «Мідгард» (Київ) — 124,3 млн грн;
  • «МрійДій» (Київ) — 122 млн грн;
  • «Школа Базис» (Київ) — 96,6 млн грн;
  • Печерська міжнародна школа (Київ) — 96 млн грн.
Характерно, що 8 з 10 найбільших найдохідніших приватних шкіл країни розташовані у Києві. Лише один заклад зі списку (ліцей у Львові) представляє інший регіон — що підкреслює, наскільки концентрованим є ринок комерційної шкільної освіти в столиці.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
