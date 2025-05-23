Приватизації за безцінь не буде: Кабмін змінив умови продажу держмайна — Finance.ua
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Приватизації за безцінь не буде: Кабмін змінив умови продажу держмайна

Казна та Політика
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Приватизації за безцінь не буде: Кабмін змінив умови продажу держмайна
Приватизації за безцінь не буде: Кабмін змінив умови продажу держмайна
Чинні умови приватизації дозволяли продавати держмайно за безцінь, проте тепер ситуація повинна виправитися. Відповідні зміни затвердив Кабмін.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни — аж до 99%. Через це об’єкти йшли майже за безцінь.

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Тепер Уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні — не більше ніж на 50%. На повторному аукціоні правило 99% залишається.
Згідно з очікуваннями, лише від продажу 11 об’єктів бюджет може отримати щонайменше 234 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • приватизація державного майна принесла бюджету у 2024 році майже 12 мільярдів гривень. Серед великих об’єктів, переданих у приватні руки — легендарний готель «Україна» у центрі столиці (2,5 млрд гривень), конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд), Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд);
  • цікаво, що надходження від приватизації у 2024 році втричі перевищили заплановані — таке майже ніколи не трапляється. Так, від приватизації-2024 уряд розраховував отримати 4 млрд гривень, по факту вийшло майже 12 млрд — 300% плану;
  • у державному бюджеті України на 2025 рік передбачено отримання 3,2 млрд гривень від приватизації;
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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