Венчурний бізнес: які лідери інвестицій в Україну (приклади)

Основа іноземних інвестицій (за обсягами вкладень у свої компанії) в Україну — це створені іноземцями фінансові, по суті, венчурні фірми. А венчурний бізнес, як відомо є вкрай ризикованим і для тих, хто його тримає, і для тих, хто тісно співпрацює з такими компаніями.

ТОВ «Тенс1ма» та закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» — дві найбільші іноземні компанії в Україні, які зайшли на наш ринок саме після початку повномасштабного вторгнення.

Статутний капітал першої складає 1,28 млрд гривень, другої — 700 млн гривень.

Опендатабот дає чимало цікавої та водночас відносно вичерпної інформації про ці компанії. Так, засновником ТОВ «Тенс1ма» є громадянин Вірменії, якого звуть Маріне Агоронян. Саме він є засновником «Версаріум Лімітед», компанії, яку було зареєстровано на Кіпрі.

Станом на початок 2025 року активи ТОВ «Тенс1ма» склали понад 1,6 млрд гривень. В Опендатабот немає інформації щодо доходу цієї компанії за 2023 та 2024 роки, правда відомо, що чистий прибуток у цих роках був від’ємним.

Щодо сфер діяльності компанії, то вони є надто широкими: факторингові послуги, оформлення свопів, опціонів, інвестдіяльність (венчури), управління цінними паперами, торгівля та лізинг нерухомим майном, а також будівництво тощо.

Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген», друга інкомпанія, власником якого є громадянин США Хансен Делл Лой. Статутний капітал фонду складає 700 млн гривень. Активи компанії 2023 року були на рівні 66,46 млн гривень, а 2024-го — 8,2 млн гривень. Чистий прибуток за перший квартал 2025 року був від’ємним — (- 355 тис. гривень), а коефіцієнт поточної ліквідності — 42,56.

Видом діяльності компанії є: трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.

«Цей клас включає юридичні особи, створені задля об’єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі цінних паперів оформлюють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг», — зазначають фахівці Опендатабот.

Тобто такі компанії, як ми бачимо, хоча і вклали значні кошти в Україну, проте не створили робочих місць.

На думку засновника та президента інвестиційної групи Універ Тараса Козака, ризики інвестування як юридичними, так і фізособами у різні фонди незалежно від їхньої «прописки» (української чи іноземної, у нашому випадку такий фонд є американським. — Авт.) є надзвичайно високими.

Додамо, що й ризики роботи самого такого фонду в Україні для нього теж є дуже ризикованою справою.

