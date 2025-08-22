День фінансів: покарання за незаконний виїзд за кордон, відпустки військових, розширення «єОселі» — Finance.ua

День фінансів: покарання за незаконний виїзд за кордон, відпустки військових, розширення «єОселі» Сьогодні 17:45

П’ятниця, 22 серпня. Кабмін готує жорсткі покарання за незаконний перетин кордону, у Польщі ретельніше перевіряють банківські операції, а українці активно несуть гроші в банки.

Інфографіки змін

Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності. Щодня протягом тижня ми публікували «Інфографіки змін» в яких розповідали про найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні:

Сьогодні розповімо про банки, які є системно важливими та працюють в Україні найдовше.

Масштабна торговельна угода США та ЄС

Сполучені Штати та Європейський Союз уклали Рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Документ має зміцнити економічні відносини, які вже є одними з найбільших у світі. ЄС скасовує мита на всі американські промислові товари, а також відкриває доступ для низки агропродуктів та морепродуктів зі США. А США обіцяють знизити мита для європейських товарів.

Вклади українців у банках

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Депозити в гривні складають 959,7 млрд грн, а в іноземній валюті — 522,9 млрд грн (зростання на 4,2 млрд грн).

Як свідчать дані Опендатабот, за перше півріччя 2025 року 13 банків зафіксували збитки, а загалом кожен п’ятий банк в Україні є збитковим. За шість місяців українські банки заробили до сплати податків 100,06 млрд грн.

Підтримка військових та ветеранів

Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює порядок надання відпусток військовослужбовцям. Тепер до основної відпустки 30 днів і 10 за сімейними обставинами додається додаткова відпустка 14 днів.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Одне з них — держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Покарання за незаконний перетин кордону

Кабмін подав до Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану. Так, за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску або з підробленими документами пропонують штрафувати від 51 до 170 тис. грн або до 3 років ув’язнення.

Водночас Кабмін готує постанову для спрощення перетину державного кордону для чоловіків віком до 22 років. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд веде дискусії разом із військовими, оскільки є багато нюансів.

Іпотека під 0%

Державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись.

Відмітимо, що кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.

🏠 Зараз багато українців також цікавляться, чи можливо купити житло за кордоном з мінімальним початковим внеском або навіть без нього (нульова позика). Finance.ua вирішив розібратися в цьому питанні.

У новій статті розповідаємо про реальні можливості у країнах, де найбільше українських біженців — Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема — які документи потрібні, які вимоги до статусу й доходу, та які умови кредитування можуть бути доступні українцям:

Як правильно вийти з інвестицій

Бажання у українців інвестувати з кожним днем стає дедалі більшим. Та, за потреби, як правильно вийти з інвестицій? На ці та інші питання під час онлайн конференції InvestFest відповів керуючий активами в компанії групи ICU Владислав Свистунов. Як він зазначив, варто відповісти собі на три головних питання: чому ми повинні вийти з угоди, кому ми повинні її продати та як її варто продати?

Розслідування аварій

В Україні створять Національне бюро з розслідування аварій на транспорті. Бюро працюватиме на постійній основі. До його компетенції увійде розслідування подій на автомобільному, залізничному, міському електричному, авіаційному, морському та внутрішньому водному транспорті.

Польська податкова перевіряє підозрілі операції

Податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Податківці аналізують залишки на рахунках, історію операцій та кредитні угоди навіть без офіційних підозр щодо власника рахунку.

Валюта в застосунку «Мрія»

З 1-го жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта . Школярі збиратимуть бали — «мрійки» — за виконані завдання. Власною валютою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови.

А ось на реальному валютному ринку в останні дні літа загальна ситуація навряд чи зміниться, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий. З одного боку, курс долара «борсатиметься» між 41,4−41,8 гривні, а курс євро, попри світову непевність, скоріш за все, не вийде за межі 49 гривень, перебуваючи в проміжку 48−49 грн.

