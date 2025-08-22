У Києві 23 серпня повністю відкриють рух через Подільський міст — Finance.ua

У Києві 23 серпня повністю відкриють рух через Подільський міст
У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках. Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю. Наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На мосту зробили по 4 смуги для автівок, громадського транспорту та велосипедистів в кожному напрямку на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. На іншому відрізку шляху — по 2 смуги.
«Сьогодні перевірив, як дорожники завершили ці роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю 10 км», — зазначив Кличко.
За його словами, на мосту, зокрема:
- облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км;
- передбачили смуги для громадського транспорту;
- влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу та вул. Центральної Садової зі зміною організації руху;
- повністю облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички.
Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.
