У Києві 23 серпня повністю відкриють рух через Подільський міст — Finance.ua

У Києві 23 серпня повністю відкриють рух через Подільський міст

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках. Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю. Наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На мосту зробили по 4 смуги для автівок, громадського транспорту та велосипедистів в кожному напрямку на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. На іншому відрізку шляху — по 2 смуги.

Фото: КМДА

«Сьогодні перевірив, як дорожники завершили ці роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю 10 км», — зазначив Кличко.

За його словами, на мосту, зокрема:

облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км;

передбачили смуги для громадського транспорту;

влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу та вул. Центральної Садової зі зміною організації руху;

повністю облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички.

Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

