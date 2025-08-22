В росії змогли продати лише один флагманський кросовер «Москвич» — Finance.ua

В росії змогли продати лише один флагманський кросовер «Москвич»
Новий кросовер «Москвич 8», з яким росіяни пов’язували великі сподівання, повністю провалився на ринку.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Через два тижні після того, як його почали продавати, дилерські центри змогли реалізувати лише один такий автомобіль. Угоду уклали в середині серпня.
«Усі комплектації є, а черги немає», — наводить агенція слова представника одного з автосалонів.
Можливою причиною цього є ціна нового авто, яка стартує з 2,98 млн російських рублів (близько 38 тисяч доларів).
Варто також відзначити загальний спад російського авторинку. За перше півріччя цього року в рф продали 530,4 тис. нових легкових авто. Якщо враховувати вантажні автомобілі та автобуси, то загальний обсяг ринку становив 601,8 тис машин — це на 28% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Габарити «Москвич 8» становлять 4824×1870×756 мм. Машина отримала масивну решітку радіатора зі світлодіодною оптикою, цифрову панель приладів, систему кругового огляду, бездротову зарядку для телефону тощо.
Автомобіль оснастили бензиновим двигуном GDI потужністю 174 л. с., що працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою передач.
