росія повністю зупинила експорт бензину — Finance.ua
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росія повністю зупинила експорт бензину

Енергетика
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росія повністю зупинила експорт бензину
росія повністю зупинила експорт бензину
росія заборонила виробникам бензину експортувати паливо до кінця серпня, щоб задовольнити зростаючий попит після того, як атаки безпілотників і західні санкції тимчасово збили графік сезонного технічного обслуговування.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
«Рішення було ухвалено для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт», — йдеться в заяві уряду країни-агресора.
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Очікується, що заборона матиме обмежений вплив на світові ринки нафтопродуктів. Згідно з даними Bloomberg, експорт російського бензину становить близько 100 000 барелів на день. Це становить менше 2% від світового обсягу морських перевезень палива.
«російський уряд прагне забезпечити достатнє постачання палива на внутрішні ринки у зв’язку зі зростанням попиту на відпочинок і збиранням врожаю фермерами. Деякі з ключових нафтопереробних заводів країни постраждали на початку цього року від атак українських безпілотників, що призвело до зміни графіка їх технічного обслуговування», — йдеться в матеріалі.
За матеріалами:
НВ
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