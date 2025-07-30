росія повністю зупинила експорт бензину — Finance.ua

росія повністю зупинила експорт бензину Сьогодні 04:24 — Енергетика

росія повністю зупинила експорт бензину

росія заборонила виробникам бензину експортувати паливо до кінця серпня, щоб задовольнити зростаючий попит після того, як атаки безпілотників і західні санкції тимчасово збили графік сезонного технічного обслуговування.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

«Рішення було ухвалено для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт», — йдеться в заяві уряду країни-агресора.

Читайте також Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта

Очікується, що заборона матиме обмежений вплив на світові ринки нафтопродуктів. Згідно з даними Bloomberg, експорт російського бензину становить близько 100 000 барелів на день. Це становить менше 2% від світового обсягу морських перевезень палива.

«російський уряд прагне забезпечити достатнє постачання палива на внутрішні ринки у зв’язку зі зростанням попиту на відпочинок і збиранням врожаю фермерами. Деякі з ключових нафтопереробних заводів країни постраждали на початку цього року від атак українських безпілотників, що призвело до зміни графіка їх технічного обслуговування», — йдеться в матеріалі.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.