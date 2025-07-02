Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта — Finance.ua

Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта Сьогодні 21:04 — Енергетика

Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта

Ціни на нафту у світі почали падати на тлі планів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) збільшити видобуток. При цьому в Україні вартість палива перебуває в межах 58−65 гривень за літр А-95.

Видання « Фокус » пише, що на початку липня ціни на АЗС досягли відмітки 63 гривні за літр палива А-95.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, на вартість бензину вплинули такі чинники:

курс євро;

законопроєкт про біокомпоненти в паливі;

підвищення цін трейдерами.

«Законопроєкт не підписав президент, він не набув чинності, але був проблемою — дехто зняв із продажу бензин, що не містить біокомпонентів», — зазначив експерт.

При цьому він зазначив, що через зміцнення євро до гривні подорожчала вартість палива, яке надходить із країн Євросоюзу.

«Третій фактор — це подорожчання нафтопродуктів на кордоні на 7−10% протягом червня по всіх бензинах», — розповів Рябцев.

Водночас він переконаний, що найближчими тижнями ціни на АЗС в Україні мають піти вниз.

«Плюс 4 грн на літрі — це просто надмірне зростання, не обґрунтоване економічно. Якщо трейдери не відчують після цього зростання, яке відбулося, зменшення попиту, то вони не будуть нічого робити, а ціни збережуться», — попередив експерт.

До того ж він вказав на зниження вартості скрапленого автогазу.

«Якщо зараз трейдери відчують, що попит починає зменшуватися і частину продажів у них починає забирати пропан-бутан, то вони зменшать ціни. Нинішній рівень цін економічно необґрунтований», — підсумував Рябцев.

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