Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта — Finance.ua
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Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта

Енергетика
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Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта
Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта
Ціни на нафту у світі почали падати на тлі планів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) збільшити видобуток. При цьому в Україні вартість палива перебуває в межах 58−65 гривень за літр А-95.
Видання «Фокус» пише, що на початку липня ціни на АЗС досягли відмітки 63 гривні за літр палива А-95.
За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, на вартість бензину вплинули такі чинники:
  • курс євро;
  • законопроєкт про біокомпоненти в паливі;
  • підвищення цін трейдерами.
«Законопроєкт не підписав президент, він не набув чинності, але був проблемою — дехто зняв із продажу бензин, що не містить біокомпонентів», — зазначив експерт.
При цьому він зазначив, що через зміцнення євро до гривні подорожчала вартість палива, яке надходить із країн Євросоюзу.
«Третій фактор — це подорожчання нафтопродуктів на кордоні на 7−10% протягом червня по всіх бензинах», — розповів Рябцев.
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Водночас він переконаний, що найближчими тижнями ціни на АЗС в Україні мають піти вниз.
«Плюс 4 грн на літрі — це просто надмірне зростання, не обґрунтоване економічно. Якщо трейдери не відчують після цього зростання, яке відбулося, зменшення попиту, то вони не будуть нічого робити, а ціни збережуться», — попередив експерт.
До того ж він вказав на зниження вартості скрапленого автогазу.
«Якщо зараз трейдери відчують, що попит починає зменшуватися і частину продажів у них починає забирати пропан-бутан, то вони зменшать ціни. Нинішній рівень цін економічно необґрунтований», — підсумував Рябцев.
За матеріалами:
Фокус
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