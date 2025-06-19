Бензин, електрика, дизель: що обирають українці серед імпортованих авто — Finance.ua

Бензин, електрика, дизель: що обирають українці серед імпортованих авто
Від початку 2025 року українці імпортували понад 181 тисячу легкових автомобілів, із яких близько 80% становили авто з пробігом.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Хоча кількісно вживані автомобілі переважають, за вартістю вони майже зрівнялися з новими. Нові авто становили $1,2 млрд із загальної вартості імпорту $2,57 млрд, тоді як вартість уживаних склала $1,37 млрд.
Митні надходження від вживаних авто до державного бюджету становили 16 млрд грн, а від нових — 10,7 млрд грн.
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Серед імпортованих авто найпоширенішими залишаються бензинові — 48,5% від загальної кількості. На другому місці електромобілі — 22,1%, які вже випередили дизельні авто (20,6%). Гібриди становлять 8,8%.
З початку року в Україну ввезено понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю $810 млн. Для порівняння, бензинових авто ввезено вдвічі більше, але їхня сумарна вартість — $818 млн. Якщо тенденція збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів.
Середня вартість авто
Середня вартість одного електромобіля — понад $20 тисяч. Для дизельного авто вона становить майже $13 тисяч, для бензинового — понад $9 тисяч.
Митні платежі
Попри високу вартість електрокарів, вони забезпечили лише 333 млн грн митних надходжень, що пояснюється податковими пільгами на їх імпорт.
Для порівняння:
- бензинові авто дали понад 13 млрд грн;
- дизельні — 7,7 млрд грн;
- гібриди — 5,5 млрд грн.
Загалом за п’ять місяців 2025 року бюджет отримав 26,7 млрд грн митних платежів від імпорту легкових авто.
Основні країни-постачальники
Автомобілі ввозили з понад 50 країн, але лідерами залишаються:
- США — 69 тис. авто (38% від загальної кількості);
- Польща — 22,3 тис. (12%);
- Німеччина — 20,4 тис. (11%).
Разом із цих трьох країн надійшло 111,7 тис. авто, що становить понад 60% від загального обсягу імпорту. США лідирують у сегменті бензинових авто та електрокарів, тоді як Польща та Німеччина — в дизельному сегменті.
Довідка Finance.ua:
- за даними Укравтопрому, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: Tesla Model Y — у м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині; Nissan Leaf — в Одеській обл.;
- вартість експлуатації електромобіля дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Справа тут не лише в ціні на бензин, дизель чи газ, а ще й в тому, що електромобілі мають значно менше рухомих частин, ніж автомобілі з ДВЗ.
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