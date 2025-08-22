Xiaomi продовжує втрачати гроші на кожному автомобілі — Finance.ua

Xiaomi продовжує втрачати гроші на кожному автомобілі Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Xiaomi все ще зазнає збитків на кожному проданому автомобілі, хоча компанії вдалося скоротити ці втрати. За підсумками другого кварталу 2025 року операційний збиток підрозділу Xiaomi Auto склав 41 млн доларів.

Про це пише CarNewsChina

У цей період компанія відвантажила 81 302 електрокари, що в середньому означає близько 507 доларів збитку на кожну машину. Це значно краще за попередні результати:

у першому кварталі 2025 року втрати становили приблизно 905 доларів на авто (68 млн доларів на 75 869 машин),

а в четвертому кварталі 2024 року — понад 1376 доларів на автомобіль (96 млн доларів на 69 697 авто).

Таким чином, компанія вже три квартали поспіль скорочує збитки на кожну одиницю на 400−500 доларів, що наближає її до очікуваної точки беззбитковості.

У фінансовому звіті Xiaomi зазначено, що валова маржа бізнесу «розумних» електромобілів та інновацій у сфері ШІ зросла з 15,4% у другому кварталі 2024 року до 26,4% у другому кварталі 2025-го, що також наближає компанію до прибутковості. За оптимістичним прогнозом аналітиків, Xiaomi Auto може вийти «в плюс» уже в наступному кварталі, або ж досягти цього майже напевно до кінця року.

Значно зросла і середня ціна електромобілів компанії. Якщо у другому кварталі 2024 року вона становила близько 31 340 доларів, то тепер піднялася до 34 770 доларів. Основним чинником став запуск моделі Xiaomi SU7 Ultra, яка орієнтована на преміальний сегмент. Вартість базової версії складає 72 650 доларів, пакет «Racing» оцінюється у 86 390 доларів, а топова версія Nurburgring Limited Edition коштує понад 111 700 доларів, що вже напряму конкурує з традиційними брендами класу люкс.

Водночас компанія стикається з проблемами поставок через високий попит. Після поступового вирішення виробничих труднощів із SU7, аналогічна ситуація виникла з новим кросовером Xiaomi YU7. Модель YU7 Max (вартістю від 48 000 доларів) була розпродана в перший же день запуску — 26 червня, після чого клієнтам запропонували замовлення «під індивідуальне виробництво». За словами покупців, терміни очікування становлять 50−53 тижні, а офіційний сайт марки зараз показує навіть довші строки: 55−58 тижнів для Standard, 47−50 тижнів для Pro і 41−44 тижні для Max. Тобто на новий автомобіль доведеться чекати майже рік.

Гендиректор компанії Лей Цзюнь визнає, що подібні затримки несуть репутаційні ризики та можуть вплинути на подальший попит. Саме тому він порадив клієнтам, які не готові чекати, звернути увагу на альтернативи — зокрема Xpeng G7, Li Auto i8 або навіть прямого конкурента YU7 — Tesla Model Y.

