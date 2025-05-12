Акції Xiaomi падають через скарги споживачів на «неправдиву рекламу» електромобілів — Finance.ua

Акції Xiaomi падають через скарги споживачів на «неправдиву рекламу» електромобілів Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Акції Xiaomi падають через скарги споживачів на «неправдиву рекламу» електромобілів

Акції Xiaomi Corp. впали на 5,7% у Гонконзі після повідомлення місцевих ЗМІ на вихідних, в якому йшлося про те, що понад 300 осіб хочуть скасувати свої замовлення на електромобіль SU7 Ultra через «неправдиву рекламу» щодо дизайну капота автомобіля.

Про це пише Bloomberg

Раніше цього року Xiaomi випустила гоночну версію свого седана SU7, ціна якого починається від 529 900 юанів (73 300 доларів США). Однією з доступних опцій модифікацій є «капот з вуглецевого волокна з подвійним повітропроводом», який коштує додаткові 42 000 юанів.

Генеральний директор Лей Цзюнь просував цей дизайн не лише як зміну зовнішнього вигляду автомобіля, але й як таку, що допоможе вентилювати колеса через повітроводи. Проте після доставки автомобілів деякі власники вирішили розібрати капот — вони стверджували, що замість справжніх повітропроводів було лише два отвори та кілька пластикових опорних конструкцій. Окрім цього, дизайн був значною мірою таким самим, як і у немодифікованої версії Ultra, повідомляє китайське ЗМІ Yicai від 10 травня.

Xiaomi вибачилася за «нечітку комунікацію» та заявила, що карбоновий капот здебільшого мав відтворити спортивну версію SU7, яка була протестована на знаменитій трасі Нюрбургринг у Німеччині та була досить широко розрекламована наприкінці жовтня. Компанія запропонувала замінити капоти у ще не виконаних замовленнях на звичайні або надати 20 000 балів лояльності тим клієнтам, які вже отримали свої автівки.

Також у компанії додали, що капот з вуглецевого волокна забезпечує певну вентиляцію та розсіювання тепла для передньої частини автомобіля.

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Попри це деякі покупці залишилися незадоволеними та створили групу захисту прав споживачів, щоб подати петицію про повне відшкодування коштів. За словами Іцая, група зараз налічує понад 300 осіб.

Це черговий сюрприз для Xiaomi після смертельної аварії за участю одного з її седанів SU7 наприкінці березня, в якій загинули троє людей. Аварія привернула більше уваги до компанії та галузі загалом через низку проблем безпеки, пов’язаних зі стабільністю роботи акумулятора та втопленими дверними ручками електромобілів.

Цей період був складним і для особистого життя Лея. У суботу керівник написав у соціальних мережах, що «останній місяць був найважчим часом» з моменту заснування Xiaomi. Він використав цей час для роздумів, скасувавши деякі зустрічі та плани подорожей, написав він у китайській Weibo

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