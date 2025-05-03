Xiaomi припинила оновлення популярних моделей смартфонів — Finance.ua

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Xiaomi припинила оновлення популярних моделей смартфонів

Технології&Авто
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Xiaomi припинила оновлення популярних моделей смартфонів
Xiaomi припинила оновлення популярних моделей смартфонів
Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що одразу сім її смартфонів досягнуть статусу «end-of-life» в кінці квітня. Відтоді ці пристрої більше не отримуватимуть оновлення операційної системи й, головне, патчі безпеки.
Про це пише Gizchina.

Які смартфони Xiaomi залишаться без оновлень

Під скорочення потрапили як «ігрові монстри» POCO F4 GT та Redmi K50 Gaming, так і масові моделі Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, а також Xiaomi 11i та його швидкозарядна версія 11i HyperCharge.
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Для найпотужніших апаратів виробник приготував прощальний подарунок: POCO F4 GT отримає фінальну прошивку HyperOS 2.0.1.0 на базі Android 14, а Redmi K50 Gaming — HyperOS 2.0.2.0.
Решта моделей завершують свій цикл раніше: Redmi 10A залишиться на MIUI 12.5, тоді як Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i та 11i HyperCharge зупиняться на HyperOS 1 з Android 13.

Що зміниться

Втрата оновлень не перетворить смартфони на «цеглу» — дзвінки, месенджери й браузер надалі працюватимуть.
Однак без свіжих патчів гаджети ставатимуть дедалі вразливішими до нових атак, а з часом окремі додатки можуть почати гальмувати або зовсім відмовитися встановлюватися.
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На фоні цього Xiaomi м’яко підштовхує користувачів придивитися до новіших пристроїв: наприклад, нещодавно анонсований планшет Xiaomi Pad 7 вже обіцяє шість років захисних оновлень.
Питання лише в тому, скільки ще часу власники готові «витискати» зі свого смартфона, адже офіційний зворотний відлік уже розпочався.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Novyny.live
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