Xiaomi продає акції на суму $5,3 мільярда — Finance.ua

Xiaomi продає акції на суму $5,3 мільярда 26.03.2025, 00:42 — Фондовий ринок

Xiaomi продає акції на суму $5,3 мільярда

Китайська Xiaomi Corp. розпочала продаж 750 млн акцій, щоб залучити до $5,3 млрд. Це потрібно для розширення виробництва електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

Компанія встановила ціну від 52,80 до 54,60 гонконзького долара за акцію. Це дешевше на 4,2−7,4% від останньої ціни на біржі в Гонконзі.

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Акції Xiaomi від серпня зросли більш ніж утричі. Успіх смартфонів компанія прагне повторити й у сфері електромобілів, тому активно вкладає в нові заводи та технології. Xiaomi планує використати одержані кошти для розширення бізнесу, дослідження та розробки електромобілів.

Нагадаємо, Xiaomi у четвертому кварталі 2024 року збільшила дохід на 48,8% - до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол.), перевершивши очікування аналітиків. Скоригований чистий прибуток компанії зріс на 69,4% - до 8,32 млрд юанів. Водночас збитки, пов’язані з новими ініціативами, зросли до 6,2 млрд юанів.

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