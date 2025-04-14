Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C — Finance.ua

Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C Сьогодні 21:36 — Фондовий ринок

Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C

Пристрій розроблений для повсякденного використання та відрізняється простотою налаштування. Вага проєктора становить 1.2 кг, а його габарити — 118×142×176 мм.

Xiaomi Smart Projector L1 забезпечує роздільну здатність Full HD 1080p (1920×1080 пікселів), використовує LCD-дисплей і повністю герметичний оптичний блок, що захищає від попадання пилу та продовжує термін служби пристрою. Об’єктив із високим світлопропусканням забезпечує чітке та точне зображення.

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Розмір екрану, що проєктується, варіюється від 40 до 120 дюймів, при цьому оптимальним вважається діапазон від 60 до 100 дюймів. Завдяки коефіцієнту проєкції 1.2:1, проєктор легко вписується у більшість приміщень. Пристрій забезпечує яскравість до 200 ISO люменів, сертифіковану компанією SGS.

Автофокусування та автоматичне коригування трапецоїдних спотворень (до ±15°) дозволяють зберегти чіткість і правильне вирівнювання зображення навіть при зміщенні або нахилі проектора.

Також реалізовано функції автоматичного обходу перешкод та підстроювання зображення до екрану за допомогою вбудованого ШІ.

Проєктор працює під керуванням Android TV з інтерфейсом Google TV, надаючи доступ до більш ніж 400 000 фільмів та серіалів. У комплекті постачається пульт із підтримкою Google Assistant для голосового керування. Також вбудована функція Google Cast для зручного стримінгу контенту зі смартфона або планшета.

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