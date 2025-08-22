90% українських ІТ-фахівців працюють із закордонними клієнтами — Finance.ua

90% українських ІТ-фахівців працюють із закордонними клієнтами Сьогодні 21:30

90% українських ІТ-фахівців працюють із закордонними клієнтами

ІТ-індустрія займає найбільшу частку експорту послуг України. Українські інженери працюють зі світовими брендами у галузі медицини, автопрому, медіа, телекому, напівпровідників тощо. 90% українських ІТ-фахівців працюють із закордонними клієнтами, зберігаючи та розвиваючи локальні хаби.

Про це повідомляє GlobalLogic

«Українська ІТ-інженерія вже понад два десятиліття стабільно займає провідні позиції на світовому ринку, формує унікальне поєднання глибоких технічних знань, гнучкості та інноваційності», — сказано в повідомленні.

Лідери освіти та індустрії розповіли, чому саме в Україні виросло покоління конкурентоспроможних інженерів.

Історичний фундамент

Україна має потужну інженерну традицію: від перших гелікоптерів, комп’ютерів і найбільшого літака у світі — до сучасних ІТ-продуктів.

Ще в імперський та радянський періоди тут формувалися авіаційні, ракетні й радіоелектронні школи, а сильна підготовка з математики та фізики створила інтелектуальний капітал для майбутнього.

Після 1990-х українські інженери швидко інтегрувалися у глобальний ринок — спочатку як аутсорсери, а згодом як творці власних продуктів.

Сильні академічні корені

Потужна математична та інженерна школа, закладена впродовж XX століття, стала фундаментом для сучасного ІТ-сектору.

Перш за все, це сталося завдяки сильній математичній, інженерній школі та наявності університетів, де технічна освіта була в пріоритеті. Сьогодні до цього додалися сучасні чинники — попит на ІТ-спеціалістів, доступ до глобального ринку та активна техноспільнота, що сприяє обміну знаннями й менторству.

Освітня традиція та культура розвʼязання задач

Історично мережа фізико-математичних шкіл, олімпіад і наукових центрів виховувала покоління з розвиненим алгоритмічним мисленням.

Сьогодні технічна підготовка поєднується з креативністю та підприємницьким мисленням.

Стійкість до викликів

Українські інженери сформувалися у країні, що пережила економічні кризи, революції та війну, зберігаючи високу якість роботи.

ІТ-індустрія зросла з майже нульового рівня на початку 2000-х до 5% ВВП у 2022 році. Навіть під час війни понад 300 000 фахівців продовжили виконання проєктів без зривів.

Поєднання знань і гнучкості

Сьогодні українська ІТ-спільнота поєднує академічну глибину з гнучким мисленням, швидкою адаптацією та відкритістю до нових ідей.

Українські ІТ-фахівці виросли в середовищі невизначеності, яке навчило адаптуватися та знаходити ідеальне рішення без ідеальних ресурсів.

Нагадаємо, раніше Львівський ІТ Кластер повідомляв , що в червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі поточного року склала $3,2 мільярда. Це на 0,1% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті становить $3 мільйони.

Найбільшу частку серед усіх телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг традиційно займають комп’ютерні. У першому півріччі 2025 року їхній експорт склав $3 210 млн, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року ($3 207 млн).

🔎 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі. — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.