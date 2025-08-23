Українським морським коридором за два роки пройшло понад 5 тисяч суден — Finance.ua

Українським морським коридором за два роки пройшло понад 5 тисяч суден Сьогодні 07:13 — Казна та Політика

Українським морським коридором за два роки пройшло понад 5 тисяч суден

Із 16 серпня 2023 року Українським морським коридором скористалися понад 5 тис. суден. При цьому 80% вантажів складає агропродукція.

Про це у телеефірі заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«За цей час (із 16 серпня 2023 року — ред.) коридором пройшло понад 5 тис. суден, які перевезли сотні мільйонів тонн вантажів. Із цього 80% складає аграрна продукція», — сказав Кулеба.

Він зазначив, що завдяки роботі портів українська продукція доставляється у понад 50 країн світу.

За даними Мінрозвитку, за два роки функціонування Українського морського коридору російські атаки пошкодили або частково зруйнували 442 об’єкти портової інфраструктури та 38 цивільних суден. Крім того, 118 цивільних людей були поранені або загинули.

Попри атаки, морем перевезено понад 137 млн тонн вантажів. Коридор є основою гуманітарних ініціатив, як-от Grain from Ukraine та Food from Ukraine, які допомагають постачати продовольство до країн, що стикаються з гострою продовольчою кризою.

Вантажообіг портів України у 2024 році досяг рекордного показника в 97,2 млн т; при цьому на експорт Українським морським коридором відправлено 76,4 млн т вантажів до 52 країн світу.

