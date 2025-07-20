Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції

17
Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції
Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції
Українським морським коридором перевезено вже понад 130 млн тонн вантажів, з них 81 млн тонн — це аграрна продукція.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Читайте також
Він зазначив, що українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом — від країн Азії до Латинської Америки.
«Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні», — пише Кулеба.
Також він зазначив, що до повномасштабного вторгнення рф 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз — 90%.
Читайте також
«Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно», — наголосив Кулеба.
З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу.
Коридор, з його слів, функціонує попри регулярні ракетні атаки. З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems