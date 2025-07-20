Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції — Finance.ua

Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції Сьогодні 07:16

Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції

Українським морським коридором перевезено вже понад 130 млн тонн вантажів, з них 81 млн тонн — це аграрна продукція.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Він зазначив, що українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом — від країн Азії до Латинської Америки.

«Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні», — пише Кулеба.

Також він зазначив, що до повномасштабного вторгнення рф 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз — 90%.

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«Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно», — наголосив Кулеба.

З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу.

Коридор, з його слів, функціонує попри регулярні ракетні атаки. З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури.

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