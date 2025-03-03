Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна — Finance.ua

Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна Сьогодні 19:47

Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна

Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн — зерно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

«Це 4 тис. суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи», — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У міністерстві наголосили, що 1 березня росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників порту.

Ударом пошкоджено два цивільних судна: суховантаж Super Sarkas під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тис. тонн кукурудзи та сої для експорту. Крім того, постраждав контейнеровоз MSC Levante F під прапором Панами, що належить провідній європейській компанії. Загалом це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, додали в міністерстві.

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