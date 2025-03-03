Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна — Finance.ua

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Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна

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Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна
Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна
Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн — зерно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
«Це 4 тис. суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи», — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У міністерстві наголосили, що 1 березня росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників порту.
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Ударом пошкоджено два цивільних судна: суховантаж Super Sarkas під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тис. тонн кукурудзи та сої для експорту. Крім того, постраждав контейнеровоз MSC Levante F під прапором Панами, що належить провідній європейській компанії. Загалом це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, додали в міністерстві.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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