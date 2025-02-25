Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних — Мінагрополітики — Finance.ua
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Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних — Мінагрополітики
Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних — Мінагрополітики
Україна станом на 24 лютого від початку 2024−2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 28,429 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,738 млн тонн відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики з посиланням на дані Державної миної служби.
Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого 2024 року загальний показник відвантажень становив 28,579 млн тонн, у тому числі в лютому — 4,703 млн тонн.
При цьому від початку поточного сезону експортовано пшениці 11,743 млн тонн (у 2023/24 МР — 11,266 млн тонн), ячменю — 2,113 млн тонн (1,596 млн тонн), жита — 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи — 14,133 млн тонн (15,439 млн тонн).
Загальний експорт українського борошна від початку сезону станом на 24 лютого 2025 року оцінюється в 46,4 тис. тонн (у 2023/24 МР — 73 тис. тонн), у тому числі пшеничного — 42,9 тис. тонн (69,3 тис. тонн).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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