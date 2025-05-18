Українським морським коридором експортовано 120 млн т вантажів — Finance.ua
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Українським морським коридором експортовано 120 млн т вантажів

Казна та Політика
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Українським морським коридором експортовано 120 млн т вантажів
Українським морським коридором експортовано 120 млн т вантажів
Від початку функціонування українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 120 млн т вантажів, з яких 76 млн т — аграрна продукція.
Про це повідомили у Міністерство розвитку громад та територій України.
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Зазначається, що від початку 2025 року було перевезено понад 28 млн тонн, включаючи понад 15 млн тонн зернових.
«Завдяки Українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15−20% доданої вартості», — йдеться у повідомленні.
Український коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, серед яких Кенія, Джибуті та Бангладеш.
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Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.
За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення України, розвитку громад і територій Олексія Кулеби, у 2024-му лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалася понад 800 разів, і сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби.
«Попри ці умови, логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт», — додав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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