ЄС планує посилити правила видачі віз для росіян

Нові рекомендації для країн Євросоюзу, які мають оприлюднити наприкінці цього року, передбачатимуть більш суворі обмеження щодо видачі віз громадянам росії та інших ворожих країн.

Про це повідомляє Politico із посиланням на поінформовані джерела.

Два європейські дипломати із країн, що межують з рф, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі з метою видання таких рекомендацій, тоді як один з дипломатів назвав їх «давно назрілими».

Що саме передбачатимуть рекомендації

За словами представника Єврокомісії, майбутня стратегія ЄС, яка має бути оприлюднена у грудні, не передбачатиме обов’язкових правил, а скоріше міститиме загальні рекомендації, зокрема суворі критерії для громадян рф, які в’їжджають до країн блоку.

У матеріалі йдеться, що запропоновані рекомендації, які все ще перебувають на стадії обговорення, не пов’язані з можливою забороною на видачу віз, яка розглядається як частина наступного пакету санкцій ЄС проти росії.

ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з росією у вересні 2022 року після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Це зробило процес подання заяв на видачу віз більш дороговартісним і складним.

Однак візи залишаються у компетенції окремих країн-членів блоку, через що виконавча влада Єврокомісії не може запровадити повну заборону на в’їзд росіян до європейських країн.

Як наслідок, національна політика країн ЄС значно відрізняється. Деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суттєво обмежують видачу віз громадянам рф, за винятком окремих випадків.

Водночас інші країни, зокрема Угорщина, Франція, Іспанія та Італія, продовжують видавати візи росіянам більш ліберально.

У минулому році понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи, що є значним збільшенням порівняно із 2023 роком, хоча й значно нижче довоєнного рівня, коли у 2019 році було видано понад 4 мільйонів віз, свідчать дані Єврокомісії.

