росіянам та білорусам заборонили купувати нерухомість в Латвії: прийнято закон — Finance.ua

росіянам та білорусам заборонили купувати нерухомість в Латвії: прийнято закон Сьогодні 20:20 — Світ

росіянам та білорусам заборонили купувати нерухомість в Латвії: прийнято закон

Сейм Латвії у третьому читанні ухвалив закон, який забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухоме майно у країні.

Про це повідомляє Delfi.

Відтепер нерухомість у Латвії не зможуть придбати (отримати в дар або у спадок, обміняти тощо) громадяни росії та білорусі, а також компанії, які належать їм хоча б на чверть — або чиїми бенефіціарами є росіяни та білоруси.

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Закон запропонували депутати, щоб обмежити вплив гібридних загроз, включно з непрямим придбанням нерухомості.

У другому читанні під заборону потрапили і громадяни рф, колишні (не) громадяни Латвії, які отримали автоматичну посвідку на проживання, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну склали іспит на рівень володіння мовою та пройшли перевірку на лояльність. Але до третього читання виникли певні послаблення для цієї категорії.

Заборона на купівлю нерухомості буде розповсюджуватися на усі угоди, укладені вказаними категоріями жителів Латвії після того, як закон набуде чинності.

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Нові правила поширюватимуться на усі види відчуження та набуття права власності, включно з угодами купівлі-продажу, оренди або найму з правом викупу, дарування, обміну, угодами утримання, аукціонів, угодами успадкування та будь-якими іншими видами угод, через які громадяни росії та білорусі потенційно можуть набути право власності на нерухоме майно у Латвії.

Деякі винятки з нового закону є: наприклад, якщо майно переходить у спадок родичам або визнається власністю за рішенням суду.

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