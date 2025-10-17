0 800 307 555
Cadillac анонсував нове покоління седана СТ5

Технології&Авто
Американська компанія Cadillac має намір зберегти у своїй продуктовій лінійці класичний седан із ДВС, який замінить прийде на зміну нинішньому поколінню CT5. Новинка очікується у 2027 році.
Завдяки політиці нової адміністрації Білого дому вакханалія з приводу електрифікації та відмови від звичних ДВС планомірно сходить нанівець. Автовиробники в терміновому порядку змінюють свої плани та стратегію розвитку.
Після недавнього повернення потужного двигуна Hemi V8 про чергову «антиелектричну» ініціативу заявили в компанії Cadillac. Компанія має намір запропонувати покупцям нове покоління бензинового седана. Причиною такого рішення став дуже низький інтерес до електромобілів з боку клієнтів.
Цього року Cadillac також підтвердив свої плани з випуску нового кросовера XT5, хоча раніше передбачалося, що цю модель замінить електричний Lyriq. Наразі віцепрезидент Cadillac Джон Рот підтвердив випуск наступної генерації седана CT5. Він повідомив, що поточний CT4 буде знятий із виробництва у червні 2026 року, а новий CT5 дебютує наприкінці того ж року.
Виробництво Cadillac CT5 буде продовжено на заводі Lansing Grand River Assembly, який спочатку планувалося перетворити на центр електромобілів завдяки $500 млн, виділених Міністерством енергетики. Примітно, що в нещодавньому звіті йшлося про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість відкликання цих коштів.
CT5 наступного покоління буде доступним у США та Канаді. Крім того, за даними виробника, Cadillac продовжуватимуть корективи продуктового портфеля для задоволення попиту клієнтів. Докладніша інформація про новий CT5 стане відома ближче до дебюту моделі.
За матеріалами:
autocentre.ua
Авто
