ТОП країн Європи для відкриття бізнесу Сьогодні 21:17 — Світ

ТОП країн Європи для відкриття бізнесу

Реєстрація компанії в Європі стала одним із ключових інструментів для підприємців, які прагнуть масштабувати бізнес, отримати доступ до міжнародних ринків та скористатися сприятливим податковим середовищем. Обираючи країну, важливо враховувати не лише розмір податків, а й вимоги до корпоративної структури, строки реєстрації, мінімальний статутний капітал та рівень захисту інвесторів.

Рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу

Данія. Вирізняється прозорою системою оподаткування та простотою реєстрації компаній.

Заснувати фірму можна онлайн за 1−2 дні, мінімальний статутний капітал для ApS становить лише 1 данську крону. Країна відома також високим рівнем захисту прав інвесторів.

Естонія. Одна з найпопулярніших юрисдикцій для IT-компаній завдяки програмі e-Residency, що дозволяє іноземцям відкривати бізнес повністю дистанційно.

Реєстрація займає 1−3 дні, мінімальний капітал для OÜ - €2 500 (можна відстрочити внесення).

Ірландія. Пропонує одну з найнижчих ставок корпоративного податку в ЄС — 12,5%. Англосаксонська правова система робить її зрозумілою для міжнародних інвесторів.

Компанію можна зареєструвати за 3−5 днів, а мінімальний статутний капітал символічний — від €1.

Нідерланди. Центр міжнародних холдингів та торгових компаній. Країна має широку мережу податкових угод, що знижують подвійне оподаткування. Реєстрація BV займає 3−7 днів, мінімальний капітал — €0,01.

Кіпр. Приваблює підприємців поєднанням лояльного оподаткування (12,5%), членства в ЄС та зручної банківської інфраструктури.

Реєстрація компанії займає від 5 до 10 днів, мінімальний капітал для приватної компанії з обмеженою відповідальністю — €1 000.

Які країни обрати залежно від цілей бізнесу:

Мінімізація податків та міжнародні угоди — найкраще підійдуть Ірландія та Кіпр.

Холдинги та торгівля — оптимальними вважаються Нідерланди та Люксембург.

Стабільність і висока репутація — для цього найчастіше обирають Німеччину, Австрію та Швейцарію (попри те, що вона не входить до ЄС).

При виборі юрисдикції варто враховувати строки реєстрації (від 1 до 10 днів), мінімальний капітал (від символічних €1 до десятків тисяч євро), рівень бюрократії та доступність кваліфікованої робочої сили.

Вибір корпоративної структури

При виході на європейський ринок також важливо правильно обрати форму юридичної особи:

ТОВ (LLC / GmbH / OÜ / BV). Найпоширеніша форма для малого та середнього бізнесу. Відповідальність учасників обмежена розміром внеску в статутний капітал. Наприклад, GmbH у Німеччині вимагає €25 000 мінімального капіталу.

