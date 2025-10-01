0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вступ України до ЄС: чи знайдено компроміс з Угорщиною

76
Вступ України до ЄС: чи знайдено компроміс з Угорщиною
Вступ України до ЄС: чи знайдено компроміс з Угорщиною
У Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компроміс з Угорщиною буде знайдено.
Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Укрінформ.
Читайте також
Марта Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов’язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера. За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.
Вона нагадала, що саме Угорщина колись погодилася надати Україні статус кандидата. «Саме так ми все це і почали, і я впевнена, що ми дуже скоро знайдемо рішення для продовження роботи», — підкреслила єврокомісар.
Кос також заявила про оптимізм у питанні подальшого руху переговорного процесу.
«Я все ще оптимістично налаштована, що ми зможемо відкрити всі кластери вже цього року, і що ми знайдемо рішення з Угорщиною. Особливо зараз, коли я в понеділок відвідала Закарпаття, де я хотіла побачити, як живуть меншини, зокрема угорська, і я зараз упевнена, що багато їхніх прав дотримуються. Я зустрілася з двома представниками угорської меншини. І ніхто не скаржився. Тож це буде частиною мого послання, коли я повернуся до Брюсселя», — сказала вона.
Читайте також
Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна завершила скринінг законодавства для наступного кроку в процесі вступу до ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems