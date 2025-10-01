Вступ України до ЄС: чи знайдено компроміс з Угорщиною Сьогодні 16:33

Вступ України до ЄС: чи знайдено компроміс з Угорщиною

У Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компроміс з Угорщиною буде знайдено.

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Укрінформ

Читайте також Україна виконала зобов’язання перед ЄС і МВФ щодо створення двох судів

Марта Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов’язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера. За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.

Вона нагадала, що саме Угорщина колись погодилася надати Україні статус кандидата. «Саме так ми все це і почали, і я впевнена, що ми дуже скоро знайдемо рішення для продовження роботи», — підкреслила єврокомісар.

Кос також заявила про оптимізм у питанні подальшого руху переговорного процесу.

«Я все ще оптимістично налаштована, що ми зможемо відкрити всі кластери вже цього року, і що ми знайдемо рішення з Угорщиною. Особливо зараз, коли я в понеділок відвідала Закарпаття, де я хотіла побачити, як живуть меншини, зокрема угорська, і я зараз упевнена, що багато їхніх прав дотримуються. Я зустрілася з двома представниками угорської меншини. І ніхто не скаржився. Тож це буде частиною мого послання, коли я повернуся до Брюсселя», — сказала вона.

Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна завершила скринінг законодавства для наступного кроку в процесі вступу до ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.